Когда земляне смогут заселить Титан

Американские ученые назвали главное условие заселения людьми Титана, спутника Сатурна. По их словам, для этого человечество должно научиться добывать энергию из доступных на небесном теле ресурсов.

Специалисты считают, что в будущем при колонизации Титана в качестве источника энергии могут использоваться метан и ацетилен, передает arXiv.org. Эксперты отметили, что на этом небесном теле жидких углеводородов на Титане в сотни раз больше, чем нефти и газа на всей Земле.

В качестве одного из вариантов добычи электричества на Титане специалисты рассматривают установку на нем ядерных электростанций. Реактивное топливо для них можно будет доставлять с Земли или добывать непосредственно на спутнике Сатурна. Впрочем, разработка месторождений на нем, вероятно, будет очень дорогой и трудоемкой.

Также исследователи считают, что ресурсы на этом космическом объекте можно добывать с помощью сжигания метана и последующего электролиза воды на водород и кислород. Примечательно, что для этого изначально необходимо наличие электричества на Титане, поэтому реализовать этот план можно будет уже после установки ядерных реакторов.

Самый крупный спутник Сатурна Титан – единственное кроме Земли планетарное тело в Солнечной системе, на поверхности которого текут реки… — Всеволод Храбров (@lichniytwitt) 19 мая 2017 г.

Ученые добавили, что Титан на данный момент является одним из наиболее приоритетных направлений для будущей колонизации. По данным специалистов, на спутнике Сатурна присутствуют необходимые для жизни человека вещества. Также будущему переселению способствует и толстая атмосфера небесного тела.

Напомним, в марте 2017 года астрономы обнаружили в космосе пригодный для жизни ад. Они заметили на небе звезду, вокруг которой вращается скалистая планета, условия пребывания на которой тяжелые, но не смертельные. На одной стороне небесного объекта вечно царит день, на другой – ночь, и при этом в светлой части небесного тела очень жарко. Следовательно, жить людям пришлось бы в темноте.