Илон Маск похвастался тошнотворным видео

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выложил на своей странице в Instagram видео с испытаний скоротсного транспорта, разработкой которого он занимается. По его замыслу, между городами США протянется сеть тоннелей, по которым со скоростью 200 километров в час будут мчатся платформы с установленными на них автомобилями.

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