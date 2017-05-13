Илон Маск похвастался тошнотворным видео
Своих подписчиков Илон Маск честно предупредил, что просмотр видео с испытаний может вызывать у зрителей приступы тошноты или головокружения. Если проект доберется до стадии реализации, то с такими же проблемами, по всей видимости, могут столкнутся и пользователи новой системы.
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