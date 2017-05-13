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Илон Маск похвастался тошнотворным видео

Илон Маск. Фото: Justin Sullivan /Gettyimages.ru
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выложил на своей странице в Instagram видео с испытаний скоротсного транспорта, разработкой которого он занимается. По его замыслу, между городами США протянется сеть тоннелей, по которым со скоростью 200 километров в час будут мчатся платформы с установленными на них автомобилями.
прочитано 378 раз

Своих подписчиков Илон Маск честно предупредил, что просмотр видео с испытаний может вызывать у зрителей приступы тошноты или головокружения. Если проект доберется до стадии реализации, то с такими же проблемами, по всей видимости, могут столкнутся и пользователи новой системы.


Автор: Геннадий Куприянов13 мая 2017, 15:18

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