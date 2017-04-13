Заключенные собрали вручную компьютеры ради порно
Адам Джонсон и Скотт Сприггс отбывали наказание в тюрьме близ города Марион и, как выяснилось, совсем не скучали в стенах исправительного учреждения. Воспользовавшись утилизацией старых компьютеров, они украли часть деталей, а позже собрали полноценные устройства.
Свои изобретения Джонсон и Сприггс спрятали в камере под потолком. Но какой смысли в компьютерах без доступа к интернету? Эта проблема тоже была решена. Арестанты умудрились проложить кабель через потолок и подключить его к сетевому коммутатору, передает Gizmodo.
Для выхода во Всемирную паутину они воспользовались учетной записью бывшего работника тюрьмы и начали бурную деятельность. Преступники скачивали обучающие материалы по изготовлению взрывчатки и наркотиков. Узнав личные данные одного из осужденных, Джонсон подал заявку на оформление пяти кредитных карт.
Заключенные коротали время за просмотром порнографии и сериалов, слушали музыку. Кроме того, они записывали развлекательный материал на флеш-карты и передавали товарищам по несчастью.
В 2015 году сотрудники исправительного учреждения обратили внимание на ежедневное превышение порога использования интернета. Тюремное руководство начало следить за ситуацией, но выйти на предприимчивых арестантов удалось лишь через два года.
Мероприятие было отменено
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