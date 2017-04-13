Заключенные собрали вручную компьютеры ради порно

Невероятные интеллектуальные способности продемонстрировали двое заключенных из американского штата Огайо. Втайне от руководства тюрьмы они собрали компьютеры, подключились к интернету и стали совершать новые преступления.

Адам Джонсон и Скотт Сприггс отбывали наказание в тюрьме близ города Марион и, как выяснилось, совсем не скучали в стенах исправительного учреждения. Воспользовавшись утилизацией старых компьютеров, они украли часть деталей, а позже собрали полноценные устройства.

Свои изобретения Джонсон и Сприггс спрятали в камере под потолком. Но какой смысли в компьютерах без доступа к интернету? Эта проблема тоже была решена. Арестанты умудрились проложить кабель через потолок и подключить его к сетевому коммутатору, передает Gizmodo.

Для выхода во Всемирную паутину они воспользовались учетной записью бывшего работника тюрьмы и начали бурную деятельность. Преступники скачивали обучающие материалы по изготовлению взрывчатки и наркотиков. Узнав личные данные одного из осужденных, Джонсон подал заявку на оформление пяти кредитных карт.

Заключенные коротали время за просмотром порнографии и сериалов, слушали музыку. Кроме того, они записывали развлекательный материал на флеш-карты и передавали товарищам по несчастью.

В 2015 году сотрудники исправительного учреждения обратили внимание на ежедневное превышение порога использования интернета. Тюремное руководство начало следить за ситуацией, но выйти на предприимчивых арестантов удалось лишь через два года.