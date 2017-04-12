Космические достижения современной России

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космическое пространство. Это событие положило начало новому этапу в развитии нашей цивилизации, сыграв огромную роль в ее преображении. Спутниковые телефоны, телевидение и интернет, прогнозы погоды по полученным из космоса данным, системы позиционирования – все это стало доступным благодаря освоению космоса.

В России День космонавтики любим и почитаем, однако в последние десятилетия он носил горький оттенок: в водовороте политических и экономических потрясений планы освоения космоса отошли на второй план, людям осталась лишь память об успехах героев-первопроходцев. Впрочем, времена меняются, и наша страна вновь готова к роли лидера в этой отрасли. Dni.Ru рассказывают о достижениях отечественных специалистов и планах на ближайшее будущее.

Космический факультет МГУ





В главном вузе страны объявили о создании факультета космических исследований. Осенью 2017 года в МГУ ожидается набор первых 100 человек. Учебный процесс будет проходить в сотрудничестве с космическими предприятиями и корпорациями. Тем, кто хочет посвятить жизнь изучению Вселенной, уже стоит начать подготовку к вступительным экзаменам.

Открытый набор в космонавты

14 марта 2017 года стартовал открытый конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов "Роскосмоса". Лучшие специалисты, имеющие навыки в космической или авиационной технике, станут первыми пилотами нового отечественного корабля "Федерация". Шесть или восемь счастливчиков будут работать по программе Международной космической станции и, возможно, первыми из россиян полетят к Луне.

Космодром Восточный





В апреле 2016 года состоялся первый пуск с космодрома Восточный, расположенного в Амурской области. На 2017-й намечены еще два пуска, после чего Восточный станет работать в режиме полной нагрузки. Он будет обеспечивать России независимый от других государств доступ в космическое пространство, выполнение программ, сокращение издержек при эксплуатации Байконура, а также улучшит социально-экономическую обстановку в регионе.

Морской старт

В сентябре 2016 года российский холдинг S7 Group подписал контракт о покупке плавучего космодрома Морской старт (Sea Launch). Точкой отправления является акватория Тихого океана, недалеко от острова Рождества. Близость к экватору позволяет наиболее полно использовать энергию вращения Земли, снижая стоимость вывода аппаратов в космос. В конце марта 2017 года было объявлено, что в рамках программы "Морской старт" в 2022-м ожидается первый пуск новой ракеты среднего класса, в 2027-м – испытания ракеты сверхтяжелого класса "Ангара-А5В", в 2034-м -испытания ракеты-носителя "Феникс", создание которой уже анонсировано.

Далеко идущие планы





В 2017-м количество запусков, осуществляемых Россией, увеличится в два раза по сравнению с годом минувшим. В планах "Роскосмоса" значатся пилотируемые миссии на поверхность Луны. Возможно, появится и международная окололунная посещаемая платформа.

Также Россия продолжит беспилотный запуск исследовательских аппаратов. Например, обсерваторию "Спектр–РГ" запустят весной 2018 года. Она отправится в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли, и займется изучением космического пространства в гамма– и рентгеновском спектральном диапазоне. Не исключено, что нас ждут и другие интересные анонсы.

"Узнав однажды, что такое полет, ты станешь ходить по земле, обратив взор к небесам, потому что там тебе довелось побывать, и туда ты будешь жаждать вернуться" (Леонардо Да Винчи).



