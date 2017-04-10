Где в России произойдут катастрофы в 2017 году

Российские ученые создали карту, на которой отмечены наиболее уязвимые для природных катастроф регионы страны. Она поможет властям и экологам в принятии необходимых мер.

Исследователи считают, что такие катастрофы, как пожары, потопы и другие стихийные бедствия, случаются из-за глобального потепления и изменений климата. Ученые проследили, как российские леса самостоятельно управляют климатом.

Выяснилось, что леса, луга и болота по-разному реагируют на солнечный свет и тепло, испаряя воду. В результате глобальное потепление влияет на их рост и развитие разными путями, сообщает Ura.ru.

Так, если после серии лесных пожаров резко повысится температура в этих местах, то леса превратятся в степи. Если же выпадет критический уровень осадков, они могут стать болотами. Луга же могут пострадать в том случае, если вода в почве будет достаточной для роста деревьев.

Примечательно, что подобное исследование зависимости экосистем от климата было проведено впервые. В качестве основы для научных изысканий специалисты использовали данные спутников.

Напомним, ранее ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи.

