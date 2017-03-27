Миллионы европейцев останутся без домов из-за наводнения

Ученые пришли к выводу, что к концу XXI века Европу ждут масштабные наводнения. Из-за разгула стихии без жилья могут остаться около пяти миллионов человек.

К такому выводу пришли специалисты из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. "К концу века уровень воды при так называемом наводнении столетия в Европе в среднем будет выше на 57–81 сантиметров", – цитирует исследователей "Газета.Ру".

Отмечается, что особенно экстремальным будет уровень воды в районах Северного и Балтийского морей. Также сильное затопление ожидается в районе атлантического побережья Великобритании и Ирландии.

При этом ученые заверяют, что жители России и Нидерландов могут быть спокойны: наводнения этим странам не грозят из-за специальной системы шлюзов. Специалисты подчеркивают, что многие европейские государства технически не готовы к масштабным наводнениям, а потому ситуация может выйти из-под контроля.

Подобные выводы исследователи сделали, проанализировав изменения таких климатических факторов, как глобальное потепление, повышение уровня моря, приливы, волны и штормовые нагоны вплоть до 2100 года, пишет Russia Today. "К концу этого века пять миллионов европейцев, которые сегодня рискуют столкнуться с экстремальным прибрежным наводнением раз в сто лет, будут подвергаться такому риску ежегодно" – заявили эксперты.