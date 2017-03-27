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Общество

Миллионы европейцев останутся без домов из-за наводнения

Фото: Peter Macdiarmid/Gettyimages.ru
Ученые пришли к выводу, что к концу XXI века Европу ждут масштабные наводнения. Из-за разгула стихии без жилья могут остаться около пяти миллионов человек.
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К такому выводу пришли специалисты из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. "К концу века уровень воды при так называемом наводнении столетия в Европе в среднем будет выше на 57–81 сантиметров", – цитирует исследователей "Газета.Ру".

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Отмечается, что особенно экстремальным будет уровень воды в районах Северного и Балтийского морей. Также сильное затопление ожидается в районе атлантического побережья Великобритании и Ирландии.

При этом ученые заверяют, что жители России и Нидерландов могут быть спокойны: наводнения этим странам не грозят из-за специальной системы шлюзов. Специалисты подчеркивают, что многие европейские государства технически не готовы к масштабным наводнениям, а потому ситуация может выйти из-под контроля. 

Подобные выводы исследователи сделали, проанализировав изменения таких климатических факторов, как глобальное потепление, повышение уровня моря, приливы, волны и штормовые нагоны вплоть до 2100 года, пишет Russia Today. "К концу этого века пять миллионов европейцев, которые сегодня рискуют столкнуться с экстремальным прибрежным наводнением раз в сто лет, будут подвергаться такому риску ежегодно" – заявили эксперты. 

Автор: Светлана Сидорчук27 марта 2017, 14:29

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