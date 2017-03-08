На Солнце нашли гигантский корабль пришельцев
Американский уфолог Скотт Уоринг, ведущий поиски внеземной жизни и НЛО по фотографиям и видеозаписям, размещенным в Сети, сообщил о том, что ему удалось найти гигантский корабль пришельцев. Летающая тарелка пряталась от любопытных глаз в самом центре Солнечной системы, уверен он.
В доказательство своих слов Скотт Уоринг приводит снимок поверхности Солнца с официального сайта NASA. Как НЛО он идентифицирует завихрение на поверхности звезды. "Этот корабль покрыт кипящей солнечной массой, поэтому я полагаю, что в этот момент он поднимался снизу... Похоже на подводную лодку, всплывающую из вулканической лавы. Абсолютно потрясающе", – прокомментировал уфолог свое исследование. По его словам, сравнение показывает, что размер корабля пришельцев в три раза превышает диаметр Земли.
Человек с богатой фантазией действительно может разглядеть в представленной уфологом фотографии что-то, что по своему внешнему виду может напоминать инопланетный корабль. При должном старании любители фантастики даже найдут сходства снятого NASA солнечного протуберанца с кораблем "Энтерпрайз" из популярного сериала "Звездный путь" (Star Trek).
Примечательно, что это не первый случай, когда уфолог Скотт Уоринг сообщает о существовании инопланетного межзвездного корабля, похожего на изображенные в фильмах космические аппараты. По его словам, власти США скрывают в сверхсекретной "Зоне S4" 30-метровую летающую тарелку, похожую на "Тысячелетнего сокола" на котором Хан Соло и Чубака покоряют межзвездное пространство в мире киновселенной "Звездных войн".
Протуберанцы, то есть плотные образования из относительно холодного (по меркам Солнца) вещества, которые удерживаются у поверхности звезды ее магнитным полем, фиксируются регулярно. Первое упоминание об этом явлении датировано еще 1185 годом. Ну а в том, что люди видят в абстрактных формах корабли или другие объекты, нет ничего удивительного, уверены эксперты. Эта же психологическая особенность позволяет замечать фигуры в облаках или принимать случайные тени за силуэты людей или животных.
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