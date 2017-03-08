На Солнце нашли гигантский корабль пришельцев

Известный американский уфолог Скотт Уоринг на своем сейте сообщил, что на Солнце прячется гигантский корабль инопланетян. Такой вывод он сделал, анализирую снимки поверхности звезды, размещенные на сайте NASA.

Американский уфолог Скотт Уоринг, ведущий поиски внеземной жизни и НЛО по фотографиям и видеозаписям, размещенным в Сети, сообщил о том, что ему удалось найти гигантский корабль пришельцев. Летающая тарелка пряталась от любопытных глаз в самом центре Солнечной системы, уверен он.

В доказательство своих слов Скотт Уоринг приводит снимок поверхности Солнца с официального сайта NASA. Как НЛО он идентифицирует завихрение на поверхности звезды. "Этот корабль покрыт кипящей солнечной массой, поэтому я полагаю, что в этот момент он поднимался снизу... Похоже на подводную лодку, всплывающую из вулканической лавы. Абсолютно потрясающе", – прокомментировал уфолог свое исследование. По его словам, сравнение показывает, что размер корабля пришельцев в три раза превышает диаметр Земли.

Человек с богатой фантазией действительно может разглядеть в представленной уфологом фотографии что-то, что по своему внешнему виду может напоминать инопланетный корабль. При должном старании любители фантастики даже найдут сходства снятого NASA солнечного протуберанца с кораблем "Энтерпрайз" из популярного сериала "Звездный путь" (Star Trek).

Примечательно, что это не первый случай, когда уфолог Скотт Уоринг сообщает о существовании инопланетного межзвездного корабля, похожего на изображенные в фильмах космические аппараты. По его словам, власти США скрывают в сверхсекретной "Зоне S4" 30-метровую летающую тарелку, похожую на "Тысячелетнего сокола" на котором Хан Соло и Чубака покоряют межзвездное пространство в мире киновселенной "Звездных войн".

Протуберанцы, то есть плотные образования из относительно холодного (по меркам Солнца) вещества, которые удерживаются у поверхности звезды ее магнитным полем, фиксируются регулярно. Первое упоминание об этом явлении датировано еще 1185 годом. Ну а в том, что люди видят в абстрактных формах корабли или другие объекты, нет ничего удивительного, уверены эксперты. Эта же психологическая особенность позволяет замечать фигуры в облаках или принимать случайные тени за силуэты людей или животных.