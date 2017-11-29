Эксперты оправдали позорный провал "Роскосмоса"

Проанализировав информацию о том, что запущенный 28 ноября с космодрома Восточный спутник Росгидромета "Метеор-М" не вышел на целевую орбиту, специалисты назвали вероятную причину неудачи. Кроме того, они рассказали о возможных имиджевых последствиях для нашей страны.

Известно, что разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную высоту, но во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт. Примечательно, что еще до нештатной ситуации источник в космической отрасли поделился своими опасениями по поводу ее возникновения. По его словам, проблема могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением.

Другой эксперт из космической отрасли отметил, что "Метеор-М" и 18 микроспутников можно считать утраченными. Также он предположил, что они представляют собой космический мусор. "Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты", – цитирует специалиста РИА Новости.

В свою очередь сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что вариант, при котором неудача могла возникнуть из-за разгонного блока "Фрегат", является довольно редким явлением. "По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель. Скорее всего, эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся – об этом сейчас можно только гадать", – прокомментировал инцидент Эйсмонт.

Александр Железняков из Российской академии космонавтики имени Циолковского считает, что провал с запуском 19 спутников с Восточного наносит ущерб имиджу России и не оказывает положительного эффекта на ракетно-промышленную отрасль. Вместе с тем, по его мнению, позиции нашей страны на рынке коммерческих запусков необязательно должны пошатнуться.

О нештатной ситуации в ходе запуска с Восточного проинформированы и в Кремле. "Не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. Поэтому пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации "Роскосмос", – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь в "Согазе" рассказали, что риски при запуске и летных испытаниях спутника "Метеор-М" застрахованы четырьмя российскими страховщиками.

Священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко, чей архиерей епископ Лукиан осветил запуск спутника, прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева о нештатной ситуации. Кураев заявил, что православные священники, освящающие ракеты, должны отвечать за аварии с ними.

"Освящение машины не защитит от ДТП, если ты нарушаешь правила дорожного движения. Скажем так, если освятить машину с пустым бензобаком, она не заведется. Мы обращаемся к Богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок", – заявил Шевченко. Кроме того, он добавил, что Кураев был блестящим богословом, а теперь допускает такие популистские высказывания.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Ноя 28 2017 в 1:46 PST

Ранее на позорный провал "Роскосмоса" отреагировал стихотворением собственного сочинения лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Саркастический стих он разместил в своих аккаунтах в соцсетях. Певец посчитал, что перед запуском спутника просто "недомолились".