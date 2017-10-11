В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру стали сталкиваться с проблемами в работе сервисов, передает Life.ru. Сбой в работе наблюдается как в версиях для браузеров, так и в мобильных приложениях. Сообщается, что ошибку при попытке открыть сайт или обновить ленту видят некоторые пользователи из США, Европы, России, Южной Америки, Австралии и ряда стран Азии.