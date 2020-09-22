Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

Согласно предоставленной информации, бизнесмен состоял в офшорной компании, которая покупала футболистов, принадлежащих третьим лицам. Говорится о нескольких мировых игроках, в частности, фигурирует имя Андре Каррильо. В 2014 году парень сыграл с "Челси" в Лиге чемпионов.
По данным, которые имеются у Министерства финансов США, Роман Абрамович, скупая через офшорные компании спортсменов, создавал конфликт интересов. На счет подставной фирмы было выведено порядка одного миллиарда долларов.
Напомним, несколько лет назад Великобритания отказала Роману Абрамовичу в продлении визы. Бизнесмен отправился в добровольное изгнание, и за два года еще ни разу не возвращался. Причем возможность приехать в Англию у него есть – он может воспользоваться израильским паспортом, но предприниматель не делает этого из принципа.
Последние годы часто появляются слухи о том, что Роман Абрамович собирается продать клуб "Челси", якобы и покупатель уже найден. Однако до сих пор бизнесмен не подтвердил эту информацию.
Последнее время он все больше времени уделяет художественным выставкам, путешествиям на яхте и благотворительности. Также Роман Абрамович борется с антисемитизмом, спонсируя еврейские организации.
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