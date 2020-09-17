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"Это больная тема": муж-футболист откровенно об отношениях с Марией Погребняк

Павел Погребняк с супругой. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
36-летний футболист Павел Погребняк – многодетный отец. Но каково его троим сыновьям жить под грузом известной фамилии? Об это с ним на премии Mama's days Awards'2020 поговорил корреспондент "Дни.ру".
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Павел Погребняк женился в 2014 году. Причем со своей красавицей-супругой Марией он был знаком еще со школы. А сегодня о ней уже пишут и говорят, кажется, больше, чем о знаменитом нападающем.

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"Я сам – публичная личность, поэтому давно привык, что мое имя и имя Маши постоянно мелькают в прессе, – признается Павел. – Знаю, что не всегда нас хвалят, но давно привык и не обращаю внимания на "диванных критиков". Я не читаю комментариев в социальных сетях, не интересуюсь, что про нас сочиняют журналисты – мне это все по барабану. А вот для Маши это больная тема".

Наверняка непросто приходится и их детям – знаменитая фамилия не дает жить спокойно. "Для сыновей, это дополнительная мотивация, – полагает Павел. – Их родители – очень успешные люди. Поэтому считаю, что она должна им помочь двигаться в правильном направлении. Фамилию детям надо не позорить, а продвигать, достигать по жизни большего, чем их родители".

Павел Погребняк с супругой. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Дети, к слову, вряд ли пойдут по стопам знаменитого отца. "Я – фанат большого тенниса, – заверил Павел. – Младший сын у меня увлекается именно этим видом спорта. Средний – плаванием. При этом у нас дома есть все виды мячей, полная футбольная амуниция. Я сам занимаюсь футболом с шести лет – меня в секцию отвел отец. Поэтому знаю, как надо относиться к тренировкам – в жизни ни одной не пропустил! А мои сыновья норовят отлынивать, не хотят каждый день тренироваться. Это несерьезно! Поэтому я думаю, что пусть лучше пока на учебе сосредоточатся".

Автор: 17 сентября 2020, 02:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

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