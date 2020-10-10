Умер экс-игрок сборной России по футболу Василий Кульков

Российское спортивное сообщество потрясено трагическим известием. Спортивная профильная пресса сообщает, что скончался бывший игрок московского "Спартака" Василий Кульков.
По данным телеканала "360", спортсмен не дожил до своего 55-летия. Известно, что Кульков страдал от онкологического заболевания.
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