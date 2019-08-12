Чемпион Финляндии по борьбе погиб в автокатастрофе

Чемпион Финляндии по борьбе Саид-Магомед Тасуханов погиб в автокатастрофе. ДТП случилось в Эстонии под Тарту.
Уточняется, что пассажирский автобус столкнулся в легковым автомобилем, внутри которого находился 18-летний Тасуханов. Он скончался в больнице от полученных травм, передает FlashNord. Напомним, что Тасуханов пять раз становился чемпионом Финляндии среди юношей до 20 лет.
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