Мосгорсуд поставил жирную точку в разводе Глушакова

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 16 июля
Лента новостей
16:53
"Это кто?": народ не узнал изменившуюся Пелагею
16:44
Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге
16:42
В российские аэропорты возвращаются "курилки"
16:16
Россияне набросились на разлучницу Ирины Шейк и Брэдли Купера
16:00
Умерла актриса Ольга Вяликова
15:35
Российскую балерину изнасиловали на отдыхе
15:25
Шедевры Третьяковской галереи защитили с помощью "Росатома"
14:50
Сельских депутатов избавляют от бумажной волокиты
14:49
"Скорбим и помним": Бузова закричала при виде гроба
14:49
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
14:49
Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки
14:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года
14:39
Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой
14:38
"Грустно": новость о самоубийстве сильно задела Собчак
14:21
Госдума защитила предпринимателей и их бизнес
14:02
Малышева объявила день обжорства перед запуском нового шоу
13:53
Россиян оградили об необоснованных обвинений в шпионаже
13:47
Прооперированный Сергей Жуков проиграл борьбу
13:47
Заявление plus-size модели: девушка сверху – это норма
13:46
Стало известно о состоянии Шатунова после операции
13:32
Россиян научили выбирать хлеб
13:25
Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев
13:24
Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника
13:23
Названы самые надежные антивирусы
13:09
"Катастрофа": Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с ужасной проблемой
13:07
Стало известно о жуткой аварии с участием авто Киркорова
12:47
"Дожить бы": дряблая Рудковская встретила старость
12:40
В России рассказали об исчезновении поваренной соли
12:31
"Спалился": бесстыдника Порошенко застукали за мерзким занятием
12:26
Известный актер заснул на съемках и умер
12:21
Новое заявление Алибасова: Не верьте Дмитрию Шепелеву
12:12
Дочь заставила ленивого Галкина работать
12:06
Постаревший Агутин удивил странным поведением в день рождения
12:06
Уральский федеральный университет эвакуирован из-за бомбы
12:04
Happy Market в июле: лето снаружи – лето внутри
12:01
По делу Голунова уволили четырех полицейских
11:45
"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой
11:34
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
11:33
"Тыжемать": Дайнеко призналась в зависимости от откровенных съемок
11:11
"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику
11:08
Вся правда о витаминах
11:01
Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину
10:58
"Летел куда-то": Кудрявцева в шоке от ночных приключений мужа
10:46
В Чечне самолет рухнул на жилой дом
10:39
"Безбашенная" Кафельникова разделась и рискнула жизнью
10:29
Американцы нашли "уязвимость" в российских С-400
10:29
"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей
10:08
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
09:37
ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе
09:25
"Начало конца": атака на Крымский мост возмутила народ
09:06
Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
09:04
Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в Волоколамске
08:38
Рублю предрекли скорый обвал
08:34
Солисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве
08:26
"Въехал грузовик": Стриженова стала жертвой аварии
06:34
"Американская пенсионерка": Асмус изуродовала лицо
06:20
"Плохо кончится": скандалиста Лукашенко побоялись оставлять наедине с Путиным
04:17
"Тощая": Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда
02:05
"Само совершенство!": обнажившуюся Терешину возвели на пьедестал
00:26
Лорак сделала заявление после внезапного исчезновения
21:53
Водонаева раскрыла страшный секрет Виторгана
21:39
"Не все подвластно косметике": стилист пришел в ужас от вида исхудавшей Хлебниковой
21:22
Художник-постановщик "Мосфильма" умер в возрасте 93 лет
21:12
"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
21:12
Михаил Конев: Илья Яшин использовал служебное положение для агитации
21:09
"Жарче только Солнце!": Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
20:54
От Прохора?: экс-возлюбленная Шаляпина родила сына
20:51
Министр обороны Германии объявила об отставке
20:26
"Муха Си-Си": Тарзан озадачил снимком в бюстгальтере
20:15
В Башкирии молния убила пастуха и обесточила семь деревень
19:47
У истощенной Муцениеце увели Прилучного с красной дорожки
19:38
В Петербурге корабль врезался в набережную
19:20
Скандал с усыновлением и смена фамилии: семейная драма Пугачевой вновь на слуху
19:11
В Подмосковье спасли провалившегося в болото мужчину
19:03
Скабеева пожаловалась на боли
19:02
"Никто не тянул за язык": Ротару указали на фатальную ошибку
18:46
Знаменитый голливудский актер погиб при загадочных обстоятельствах
18:27
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
18:23
Певица Алсу резко отреагировала на слухи о пластике
18:13
Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила о второй беременности
18:05
Маленький ребенок просидел более 10 часов с трупом матери
17:50
Остановила рак: Яковлева раскрыла помогающий ей жить секрет
17:44
В Парке Горького установили гигантскую фигуру известного музыканта
17:38
Озвучена дата начала новой гражданской войны на Украине
17:38
Измученного болью Шатунова отправили в Сочи
17:34
Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров
17:33
Могут отравить или поджечь: связавшемуся с чиновником Алибасову грозит беда
17:29
Заседание по делу главреда РИА Новости перенесли
16:57
"Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на одежду
16:56
У Божены Рынской новое горе
16:53
"Бомба!": экс-солистка SEREBRO взбудоражила эротическими снимками
16:40
Под Москвой угнали автомобиль почти за 3 миллиона рублей
16:22
Газманов довел до слез трогательным посланием жене
16:21
Трампу грозит суд за нападение на женщин
16:12
Врач отказал в операции изменившемуся до неузнаваемости Звереву
16:01
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
15:59
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
15:38
Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни
15:34
Пассажир погиб: в Уфе перевернулась лодка
15:20
Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
"Былинка!": юная дочь Толкалиной обнажилась перед камерой
Рудковская рассказала о самом большом страхе
"Наш ответ бывшему": Богомолов крепко вмазал Виторгану
"Самый благодарный слушатель!": сын Маликова одобрил игру отца
Спорт

Мосгорсуд поставил жирную точку в разводе Глушакова

прочитано 242 раза

Мосгорсуд подтвердил решение Николинского районного суда о расторжении брака между футболистом Денисом Глушаковым и его супругой Дарьей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ульяну Соколову.

Спортсмен должен будет отдавать одну треть всех доходов бывшей жене и детям. Кроме того, Денис Глушаков будет выплачивать по 100 тысяч рублей ежемесячно, пока его младшей наследнице не исполнится три года.

Напомним, футболист узаконил отношения с Дарьей в 2009 году. У пары есть двое детей – дочери Валерия и Александра. О разводе супругов стало известно в феврале этого года. Причиной разрыва стало видео, на котором Денис Глушаков отдыхает в бане с девушкой. 

Автор: 16 июля 2019, 16:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
Трампу грозит суд за нападение на женщин

Шоу-бизнес

Циничный Малахов побил зануду Малышеву
Обалдевший от странного предложения Киркоров матом отправил Бузову к Баскову
"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына
"Скорбим и помним": Бузова закричала при виде гроба

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику

Певица приоткрыла завесу личной жизни
Шоу-бизнес

Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова

Шоумен не намерен останавливаться
Культура

"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких

Актриса уже не говорит
Шоу-бизнес

Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника

Певица подпускает к "звездному" телу не всех

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Загадочная Загитова положила конец пересудам
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru