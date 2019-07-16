Мосгорсуд поставил жирную точку в разводе Глушакова

Мосгорсуд подтвердил решение Николинского районного суда о расторжении брака между футболистом Денисом Глушаковым и его супругой Дарьей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ульяну Соколову.

Спортсмен должен будет отдавать одну треть всех доходов бывшей жене и детям. Кроме того, Денис Глушаков будет выплачивать по 100 тысяч рублей ежемесячно, пока его младшей наследнице не исполнится три года.

Напомним, футболист узаконил отношения с Дарьей в 2009 году. У пары есть двое детей – дочери Валерия и Александра. О разводе супругов стало известно в феврале этого года. Причиной разрыва стало видео, на котором Денис Глушаков отдыхает в бане с девушкой.