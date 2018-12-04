Раскрыта причина загадочной смерти российского футболиста

Стали известны причины смерти молодого футболиста Алексея Ломакина. Полузащитника молодежной команды "Локомотив" накануне обнаружили мертвым на юге Москвы.

Ломакин скончался от инсульта и переохлаждения. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в правоохранительных органах.

Алексей Ломакин был воспитанником академии "Локомотива", он выступал за молодежную команду клуба с 2018 года. Труп спортсмена нашли 2 декабря на юге Москвы. Сотрудники полиции вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

За два дня до трагедии молодой человек уехал из дома на медицинские процедуры. Он остался на базе ФК "Локомотив" на ночь. На связь юноша больше не выходил.

Последним Алексея видел друг, с которым они вместе распивали алкогольные напитки, а потом ехали в такси. Иван сейчас дает показания следователям.

Тем временем друзья погибшего юноши выдвинули свою версию трагедии. Они считают, что Алексея могли отравить. Все, кто знал Ломакина, утверждают, что юноша мог выпить спиртного – но нечасто. Они не припоминают, чтобы Алексей рассказывал о походах в ночные клубы или другие увеселительные заведения.

Приятели игрока "Локомотива" утверждают, что молодой футболист не позволял себе никаких излишеств и был полностью увлечен спортивной карьерой. По их словам, Алексей был дисциплинированным и не позволял себе излишества.