Появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"
Тело Ломакина обнаружили на берегу реки Городня на юге Москвы. В поисках помогла лисица – она вытащила на дорогу куртку футболиста, по которой его и опознали. Следственный комитет начал проверку по факту смерти 18-летнего полузащитника.
Следователи отмечают, что признаков насильственной смерти на теле юноши не обнаружено. Предполагают, что футболист скончался от переохлаждения, однако точную причину смерти установит экспертиза.
Алексей Ломакин играл под 53-м номером в московском "Локомотиве". В этом сезоне он провел три матча в молодежном первенстве России. Ближайший матч 1/4 финала Кубка России по футболу между красно-зелеными и "Рубином" начнется с минуты молчания, передает ТВЦ.
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