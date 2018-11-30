Напавшему на Глушакова хулигану вынесли приговор

Болельщика "Спартака", который выбежал на поле во время матча для выяснения отношений с Денисом Глушаковым, арестовали на десять суток. Более того, мужчине запретили посещать официальные спортивные мероприятия пять лет.
Стоит отметить, что административное дело в отношении хулигана завели из-за грубого нарушения правил поведения во время спортивных соревнований. Сам нарушитель в своем поступке ничего предосудительного не видит, передает телеканал "360".
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