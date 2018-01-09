Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника
По данным Федерации каноэ Японии, инцидент произошел в сентябре 2017 года во время проведения национального чемпионата по гребле в префектуре Исикава. Тогда 32-летний каноист подсыпал в напиток своему 25-летнему сопернику Сэйдзи Комацу запрещенный допинговый препарат – анаболический стероид метандиенон.
После этого Комацу был отстранен от чемпионата, но впоследствии оспорил это решение, и Японскому антидопинговому агентству пришлось провести расследование. "Это первый подобный случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает", – цитирует главу агентства Дайити Судзуки "Газета.ru".
Примечательно, что Ясухиро был замечен и на других неспортивных поступках. Отстраненный гребец-каноист ранее крал спортивный инвентарь у своих соперников во время тренировок и соревнований. Отметим, оба спортсмена являются основными кандидатами на попадание в олимпийскую сборную Японии на Игры-2020 в Токио.
Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою чистоту от допинга. Практически все атлеты, готовившиеся к Играм, заявили о своем участии в них. Позицию спортсменов поддержал президент Владимир Путин.
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