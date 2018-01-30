Нападение предателя Родченкова на Путина вызвало разочарование

Режиссер фильмов с участием Григория Родченкова использует информатора WADA для поддержания интереса к теме и для собственной популярности. А последнее скандальное интервью с беглым химиком вовсе похоже на фейк.

Хайо Зеппельт продолжает паразитировать на полюбившейся теме. После того как провалились несколько его фильмов о России, он разрекламировал новое творение. В этой ленте должен был появиться Григорий Родченков, который с момента бегства в США скрывался от телевизионщиков.

Однако интервью с "главным разоблачителем допинга" разочаровало экспертов – несмотря на сделанные им громкие заявления. Зритель так и не увидел Родченкова. Вместо него пришлось наблюдать за тем, как режиссер беседует с кем-то по телефону.

Зеппельт для интервью с информатором WADA поехал в Нью-Йорк. Однако дело ограничилось разговором по телефону из какого-то конференц-зала. Зеппельт набирает номер, кладет на аппарат петличку диктофона и слышит на другом конце провода голос, похожий на голос Родченкова.

Тот объясняется на свободном английском, который не стали заглушать переводом на немецкий. "Знакомый акцент, это точно он", – авторитетно заявляет Зеппельт. Зрителю остается только поверить режиссеру, что это не его ассистент, читающий по бумажке заготовленный текст.

А на это очень похоже. "Громкое интервью, анонс которого взбудоражил всю мировую спортивную общественность, длилось пару минут и состояло из двух вопросов. За это время беглый ученый успел сделать столь же сенсационное, сколь и бездоказательное заявление об участии в допинговых схемах первого лица России", – пишет "Спорт-экспресс".

Как отмечает издание, доказательств того, что перед нами не фейк, в фильме нет. Копировать интонации беглого информатора на английском языке способны многие артисты. А обвинения в адрес президента страны – последний козырь, который Родченков мог вытащить из рукава: все фантастические подробности подмен проб и "государственной допинговой системы" в России он уже рассказал. Единственное, на что это может повлиять – создать еще более нервный фон вокруг выступления российских спортсменов на Играх в Пхенчхане.