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Спорт

Предатель Родченков сделал дерзкое заявление о Путине

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Бывший глава РУСАДА Григорий Родченков рассказал о роли Владимира Путина в допинговом скандале. По словам информатора МОК, президент России знал об использовании запрещенных препаратов. 
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"Конечно, все приказы шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко как-то сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все. Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных – перед Мутко, а Мутко – перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе", - рассказал Родченков немецкому телеканалу ARD.

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 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

Журналист этого телеканала Хайо Зеппельт ранее заявил, что 30 января собирается показать первое интервью Григория Родченкова после бегства в США. "В первой части нового документального фильма "Секретное дело: допинг" сегодня прозвучит первое интервью Родченкова после того, как он уехал в США по соображениям безопасности", – написал Зеппельт на своей странице в Facebook.

Напомним, резонансные заявления беглого главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченков легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого МОК принял решение отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Нашим атлетам придется ехать на Игры под нейтральным флагом.

Многие обвинили в таком решении МОК лично Родченкова. На спортивного функционера посыпались проклятия и оскорбления. Многие называли его настоящим предателем. Не смог сдержать эмоций и бывший глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Он предложил расстрелять Родченкова.

Недавно Тягачев рассказал, что ему звонили из МОК после резкого высказывания об информаторе WADA. "Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым. И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось? Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его, конечно, при Сталине стоило бы", – рассказал Тягачев порталу Sports.ru.

Автор: Михаил Войцеховский29 января 2018, 17:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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