Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду

Олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не поедут в Пхенчхан – такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

МОК добрался до тех российских атлетов, которые не фигурировали в отчетах "комиссии Освальда". Шипулин, Устюгов и Ан всегда были "чистыми" спортсменами, но их имена в списке потенциальных участников Игр отсутствуют, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Они никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Мы изначально исходили из незыблемого права всех "чистых" спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта", – заявил Поздняков изданию Sports.ru.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Янв 8, 2018 at 9:28 PST

ОКР направил письмо в адрес МОК с требованием раскрыть конкретные причины, по которым лидеры российских команд не допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. МОК, конечно, обладает исключительным правом приглашать спортсменов на Игры, однако у него есть и обязанность – обосновать и разъяснить причины в случае отказа.

Публикация от rsportru (@rsportru) Янв 1, 2017 at 8:59 PST

Как писали Dni.Ru, ранее шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан был вычеркнут из списка спортсменов, допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане. Решение по поводу запрета для именитого спортсмена вынесла специальная комиссия Международного олимпийского комитета. По предварительным данным, улики против Ана нашли в скандальном докладе Макларена.

Теперь вся Россия любит #шорттрек и имя Витя, ведь в #Сочи2014 Виктор Ан стал рекордсменом - 6-кратным чемпионом Игр! pic.twitter.com/5OXA00CuN9 — Игры Сочи 2014 (@sochi2014_ru) 25 февраля 2014 г.

Об отстранении Виктора Ана высказался спортивный юрист Михаил Прокопец. Он заявил, что чемпион потерял все шансы на участие в Играх в Корее.