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Спорт

Россия нанесла удар предателю Родченкову

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
Очередное вранье Григория Родченкова было разоблачено. Следователи доказали ложность обвинений бывшего спортивного функционера. 
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Для того чтобы разоблачить ложь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, служащим Следственного комитета России понадобилось всего лишь отследить передвижения проб 16 российских спортсменов, отстраненных комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) от Олимпиады. Согласно результатам проверки СК, пробы атлетов поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время и уже через два часа передавались на исследование, сообщает РИА ФАН.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Показания Родченкова о том, что сотрудники ФСБ ночами заменяли пробы спортсменов на "чистые", не соответствуют действительности. У мифических служащих силовых структур просто не было времени, чтобы вершить черные дела.

"Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году. В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось", – сообщается на сайте Следственного комитета.

Кроме того, представители ведомства допросили более 700 спортсменов, тренеров и медицинских работников олимпийских сборных России. Ни один из них не сообщил об использовании при подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 годах запрещенных препаратов и так называемого стероидного коктейля "Дюшес". Таким образом, еще одна ложь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории разоблачена.

Напомним, Григорий Родченков сбежал из России в январе 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр – 2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в стране. 

Автор: Михаил Войцеховский17 января 2018, 16:02

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