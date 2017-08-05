Футболисты устроили массовую драку во время матча
Потасовка между футболистами попала на видео. По предварительным данным, массовая драка стала продолжением стычки между двумя спортсменами, которая произошла во время матча: рефери удалил хулиганов. Серьезных травм во время происшествия никто не получил.
A confusão completa envolvendo Zé Carlos (CRB) e Bill (América-MG). Os atacantes brigaram na saída para o vestiário após serem expulsos. pic.twitter.com/6BBOiEf6iq— Goleada Info ⚽ (@goleada__info) 5 августа 2017 г.
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