Футболисты устроили массовую драку во время матча

Во время матча чемпионата Бразилии между командами "Клуб де Регатас Бразил" и "Америка Минейру" случилась массовая драка. Разнимать спортсменов пришлось полицейским.

Потасовка между футболистами попала на видео. По предварительным данным, массовая драка стала продолжением стычки между двумя спортсменами, которая произошла во время матча: рефери удалил хулиганов. Серьезных травм во время происшествия никто не получил.