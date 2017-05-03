Жуткое фото вратаря сборной России после ампутации
"Удалена средняя фаланга мизинца", – пояснил журналист, разместивший фотографию на своей странице в Twitter. Из-за травмы голкипер пропустил встречу заключительного этапа квалификации Евро-2018 против сборной Швеции.
Игра состоялась в Санкт-Петербурге 3 мая. Мужская сборная России уступила Швеции со счетом 21:29. Самым результативным у россиян стал Александр Деревень, забивший пять мячей. Ответный матч отборочного турнира Швеция и Россия проведут 6 мая в Линчепинге (Швеция). Примет ли в нем участие Виктор Киреев пока не известно.
Так сейчас выглядит кисть основного вратаря сборной по гандболу Виктора Киреева. Удалена средняя фаланга мизинца�� Сегодня без Вити�� Болеем! pic.twitter.com/6HvLhjWT9h— Артём Шмельков (@Shmel_ntvplus) 3 мая 2017 г.
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