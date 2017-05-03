Жуткое фото вратаря сборной России после ампутации

Основной вратарь сборной России по гандболу Виктор Киреев перенес операцию. Голкиперу удалили фалангу пальца. Жуткое фото Киреева из больницы показал телекомментатор Артем Шмельков.

"Удалена средняя фаланга мизинца", – пояснил журналист, разместивший фотографию на своей странице в Twitter. Из-за травмы голкипер пропустил встречу заключительного этапа квалификации Евро-2018 против сборной Швеции.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге 3 мая. Мужская сборная России уступила Швеции со счетом 21:29. Самым результативным у россиян стал Александр Деревень, забивший пять мячей. Ответный матч отборочного турнира Швеция и Россия проведут 6 мая в Линчепинге (Швеция). Примет ли в нем участие Виктор Киреев пока не известно.