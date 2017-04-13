Российскому футболисту разбили лицо во время матча
Пресс-атташе студенческой команды УрФУ из Екатеринбурга Павел Зорапетян рассказал, что на матче против чеченской команды "творился ад". По его словам, на Александра Тарасова после столкновения с игроком ЧГУ "налетели еще два чеченца, а вскоре выбежала и вся скамейка, и даже вратарь". Он отметил, что футболиста "пинали ногами". На место происшествия прибыли стражи порядка, судья принял решение остановить матч, передает "Чемпионат.com".
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