Российскому футболисту разбили лицо во время матча

Во время студенческого футбольного матча Уральского федерального университета (УрФУ) против Чеченского государственного университета (ЧГУ) между командами разгорелся конфликт. В результате массовой драки игрок УрФУ Александр Тарасов получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Пресс-атташе студенческой команды УрФУ из Екатеринбурга Павел Зорапетян рассказал, что на матче против чеченской команды "творился ад". По его словам, на Александра Тарасова после столкновения с игроком ЧГУ "налетели еще два чеченца, а вскоре выбежала и вся скамейка, и даже вратарь". Он отметил, что футболиста "пинали ногами". На место происшествия прибыли стражи порядка, судья принял решение остановить матч, передает "Чемпионат.com".