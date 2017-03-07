Российский хоккеист извинился за отказ от секса с негритянкой

Нападающий "Чикаго" 25-летний Артемий Панарин извинился за слова, произнесенные пять лет назад. В одной из российских телепередач хоккеист позволил себе некорректное высказывание в адрес чернокожих женщин.

Неудачно пошутил Панарин еще в 2012 году. Спортсмен заявил, что никогда не смог бы заниматься "сексом с негритянкой". Однако огласку инцидент получил лишь недавно.

Фрагмент телепередачи был растиражирован североамериканскими СМИ. Слова хоккеиста вызвали настоящую бурю негодования у фанатов "Чикаго".

"В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых я глубоко сожалею", – цитирует Панарина Chicago Tribune. "Я понимаю, что они были оскорбительными, и приношу свои извинения", – сказал спортсмен.

Отметим, что Артемий любит смешить публику. В конце прошлого года хоккеист повеселил пользователей соцсетей видеороликом, демонстрирующим, как он учит коллегу по "Чикаго" Данкана Кита песне "Гоп-стоп" Александра Розенбаума.

Канадский #розенбаум �� Canadian #singer @dk_2_ Публикация от @artemiypanarin Янв 20 2017 в 9:34 PST

У Артемия Панарина необычное прозвище в НХЛ. Его величают Хлебушком в честь сети американских булочек "Панера", которые нравятся спортсмену. При этом хоккеист не прочь пошутить и над собой. "Вообще, я разный. На ночь я стараюсь быть белым, а с утра – черным. По выходным я сладкий. Черствым не бываю никогда", – заявил он.

Напомним, Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне 2015/16. В регулярном чемпионате он набрал 77 очков и был признан лучшим новичком. В текущем чемпионате на его счету 58 очков.