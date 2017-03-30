Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
"Максим сделал великолепный каскад
"четыре-три", сделал хороший аксель в 3,5 оборота, но упал со второго
четверного прыжка. Я знаю, что на разминке произошла травма. Может быть,
это повлияло. Катался он немного медленно, вращения тоже были медленные.
Надеюсь, что в произвольной он выступит достойно", – сказал Евгений Плющенко.
Прокомментировал именитый спортсмен и выступление россиянина Михаила Коляды. Плющенко считает, что фигурист выполнил максимум из заявленного в его программе. "Он выполнил свою работу достойно и занимает свою позицию. Надеемся, что произвольную программу он тоже откатает чисто", – цитирует двукратного олимпийского чемпиона "Р-Спорт".
По словам Евгения, конкуренция на мировом первенстве в Хельсинки среди фигуристов-одиночников выше, чем на прошлогоднем турнире в Бостоне. Спортсмены стараются максимально усложнить программы. "В произвольной программе будет, конечно, битва. Очень радует, что мужское фигурное катание стало реально мужским и именно спортом", – отметил Плющенко.
Напомним, что Максим Ковтун провалил короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки и оказался на десятом месте. Его выступление судьи оценили в 89,38 балла. Михаил Коляда по итогам короткой программы занял седьмое место – на его счету 93,28 балла. В лидеры вышел испанец Хавьер Фернандес с 109,05 балла, на втором месте расположился японец Уно Сема с 104,86 балла, на третьем – канадец Патрик Чан, заработавший 102,13 балла.
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