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Спорт

Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил провал Максима Ковтуна в короткой программе на чемпионате мира. По его мнению, фигурист не выступил в полную силу из-за падения во время разминки.
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"Максим сделал великолепный каскад "четыре-три", сделал хороший аксель в 3,5 оборота, но упал со второго четверного прыжка. Я знаю, что на разминке произошла травма. Может быть, это повлияло. Катался он немного медленно, вращения тоже были медленные. Надеюсь, что в произвольной он выступит достойно", – сказал Евгений Плющенко.

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Прокомментировал именитый спортсмен и выступление россиянина Михаила Коляды. Плющенко считает, что фигурист выполнил максимум из заявленного в его программе. "Он выполнил свою работу достойно и занимает свою позицию. Надеемся, что произвольную программу он тоже откатает чисто", – цитирует двукратного олимпийского чемпиона "Р-Спорт".

По словам Евгения, конкуренция на мировом первенстве в Хельсинки среди фигуристов-одиночников выше, чем на прошлогоднем турнире в Бостоне. Спортсмены стараются максимально усложнить программы. "В произвольной программе будет, конечно, битва. Очень радует, что мужское фигурное катание стало реально мужским и именно спортом", – отметил Плющенко.

Напомним, что Максим Ковтун провалил короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки и оказался на десятом месте. Его выступление судьи оценили в 89,38 балла. Михаил Коляда по итогам короткой программы занял седьмое место – на его счету 93,28 балла. В лидеры вышел испанец Хавьер Фернандес с 109,05 балла, на втором месте расположился японец Уно Сема с 104,86 балла, на третьем – канадец Патрик Чан, заработавший 102,13 балла.

Автор: Алёна Нестерова30 марта 2017, 21:41

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