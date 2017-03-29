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Спорт

Медведева пошла на большой риск на чемпионате мира

Евгения Медведева. Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки. При этом спортсменка серьезно рисковала, усложнив перед турниром короткую программу.
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Россиянка показала результат 79,01 балла. Это на две десятых меньше принадлежащего ей же мирового рекорда. На втором месте идет представительница Канады Кейтлин Осмонд, ее выступление судьи оценили в 75,98 балла. Завершает тройку лидеров еще одна канадка Габриэль Дэйлман с 72,19 балла. Еще две фигуристки из России Анна Погорилая и Мария Сотскова показали четвертый и шестой результаты соответственно.

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Перед турниром Медведева усложнила программу выполнением прыжков с поднятыми вверх руками. "Я считаю, что для себя я усложнила программу, потому что совсем недавно только начала стабильно прыгать с двумя руками. И мы даже сначала не собирались вставлять этот прыжок в программу на чемпионате мира. Но получилось раз, два, в программе получилось – и само собой вставилось", – рассказала спортсменка после выступления.

При этом фигуристка сообщила, что не ставила задачи побить мировой рекорд. "Я никогда не задумываюсь над оценками. И я понимала, что прыжок с двумя руками наверх не много что даст. Я ожидала примерно такие баллы, которые и получила", – отметила действующая чемпионка мира.

Между тем тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе пояснила, что фигуристка сильно рисковала, исполняя прыжки с поднятыми вверх руками. "Это риск, и спортсмен либо идет на этот риск, либо нет. Почему не каждый прыжок так исполнять? Чтобы не надоело, надо уметь показать исполнение прыжков и без рук, и с одной рукой, и с двумя руками", – цитирует ТАСС Тутберидзе.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 31 апреля. Вечером 29 марта с короткой программой выступят пары. 

Автор: Алёна Нестерова29 марта 2017, 17:14
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