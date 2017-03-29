Медведева пошла на большой риск на чемпионате мира

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки. При этом спортсменка серьезно рисковала, усложнив перед турниром короткую программу.

Россиянка показала результат 79,01 балла. Это на две десятых меньше принадлежащего ей же мирового рекорда. На втором месте идет представительница Канады Кейтлин Осмонд, ее выступление судьи оценили в 75,98 балла. Завершает тройку лидеров еще одна канадка Габриэль Дэйлман с 72,19 балла. Еще две фигуристки из России Анна Погорилая и Мария Сотскова показали четвертый и шестой результаты соответственно.

Перед турниром Медведева усложнила программу выполнением прыжков с поднятыми вверх руками. "Я считаю, что для себя я усложнила программу, потому что совсем недавно только начала стабильно прыгать с двумя руками. И мы даже сначала не собирались вставлять этот прыжок в программу на чемпионате мира. Но получилось раз, два, в программе получилось – и само собой вставилось", – рассказала спортсменка после выступления.

При этом фигуристка сообщила, что не ставила задачи побить мировой рекорд. "Я никогда не задумываюсь над оценками. И я понимала, что прыжок с двумя руками наверх не много что даст. Я ожидала примерно такие баллы, которые и получила", – отметила действующая чемпионка мира.

Между тем тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе пояснила, что фигуристка сильно рисковала, исполняя прыжки с поднятыми вверх руками. "Это риск, и спортсмен либо идет на этот риск, либо нет. Почему не каждый прыжок так исполнять? Чтобы не надоело, надо уметь показать исполнение прыжков и без рук, и с одной рукой, и с двумя руками", – цитирует ТАСС Тутберидзе.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 31 апреля. Вечером 29 марта с короткой программой выступят пары.