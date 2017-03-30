Ковтун опять подвел Россию на чемпионате мира

Российский фигурист Максим Ковтун провалил короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки и занял лишь 10 место. Если спортсмен не улучшит свой результат по итогам произвольной программы, то Россия не сможет рассчитывать даже на две путевки в Пхенчхан.

Неудачное выступление Максим Ковтун объяснил травмой, которую он получил во время раскатки перед короткой программой. "Я заходил на четверной сальхов, и вдруг что-то случилось, возможно, выскользнул конек, и я очутился на льду. Непонятное падение, такое редко бывает. Во время выступления я старался об этом не думать, хорошенечко разминал ногу и рассчитывал на адреналин, который должен был притупить болезненные ощущения. Надеюсь, что это всего лишь ушиб", – рассказал фигурист.

Между тем Ковтун уверен, что выступит в произвольной программе несмотря на повреждение. "Буду выступать дальше, о другом даже не думаю. Сейчас заморозим и, надеюсь, все будет нормально", – цитирует ТАСС спортсмена.

Второй представитель России на ЧМ в Хельсинки Михаил Коляда по итогам короткой программы занимает седьмое место. Его прокат судьи оценили в 93,28 балла. Лидирует испанец Хавьер Фернандес, на счету которого 109,05 балла. На втором месте идет японец Уно Сема с 104,86 балла. Замыкает тройку лидеров канадец Патрик Чан, заработавший 102,13 балла.

Произвольная программа в мужском одиночном катании на ЧМ запланирована на 1 апреля. Перед россиянами на первенстве мира стоит непростая задача. Максиму Ковтуну и Михаилу Коляде нужно обеспечить как минимум две путевки на Олимпиаду в Пхенчхане, как максимум – три. Для выполнения поставленной цели сумма мест наших фигуристов не должна превышать 13.