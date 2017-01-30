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Фигуристка Погорилая попала в аварию

Анна Погорилая. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Бронзовая медалистка чемпионатов мира и Европы 2016 года Анна Погорилая на европейском первенстве в чешской Остраве впервые поднялась на вторую ступень пьедестала. Оказалось, что незадолго до соревнований девушка попала в ДТП.
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За рулем Анна недавно. По ее словам, водительские права она получила в сентябре прошлого года. Однако, несмотря на такой небольшой стаж, фигуристка успела попасть в автомобильную аварию.

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Это случилось накануне чемпионата Европы в Остраве. В машину Погорилой врезалось такси. Все произошло неожиданно, даже фатально. Но, к счастью, в ДТП все обошлось.

"Я только выехала с катка, метров сто. А таксист ехал на большой скорости во дворе. Дорога была ледяная, и он не успел остановиться", – цитирует спортсменку "Советский спорт". "Я искренне не понимала – ну почему именно в меня? Сижу, рядом мама, и я как раз говорю эти слова – за что?", – поделилась Погорилая.

В профессиональной жизни фигуристки тоже случались моменты, когда актуально было бы задать этот вопрос. Например, падение на тренировке в Челябинске, из-за которого девушке пришлось выступать с болью. Однако Анна предпочитает верить в судьбу – все случилось так, как должно было.

"Думаю, три было причины. Первая – теряла концентрацию. Вторая - волновалась. А третья – так должно было сложиться. Может быть, если бы я не упала, случилось бы нечто еще худшее. Если бы я в начале прошлого сезона не каталась так плохо, может быть, не было бы всего того, что есть сейчас", - говорит спортсменка.

Чемпионат Европы стал одним из редких турниров, где между короткой и произвольной программой был свободный день, и фигуристы могли отдохнуть. Девушка призналась, что ожидание ее тяготило.

"Время шло очень долго, я уже не знала, куда себя деть последние часы до тренировки. А вот в день произвольной программы, наоборот, часы перед выступлением пролетели очень быстро, хотя я вообще ничего не делала", – призналась спортсменка. Погорилая рассказала, что перед произвольной программой отвлеклась тем, что посмотрела фильм.

В настоящее время обладательница серебряной медали чемпионата Европы уже думает о выступлении на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию. До него еще почти два месяца. А пока девушку ждет путешествие. "Лечу на шоу в Швейцарию на десять дней. Это, мне кажется, будет такой разгрузкой для головы", – резюмировала спортсменка. 

Автор: Людмила Фоканова30 января 2017, 17:51
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