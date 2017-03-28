Российские футболисты спаслись в матче с Бельгией

Сборная Россия сыграла вничью с национальной командой Бельгии в контрольном матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года. Матч, по ходу которого россияне проигрывали, завершился со счетом 3:3.
Игра прошла на сочинском стадионе "Фишт". Забитыми мячами в команде Станислава Черчесова отличились Виктор Васин, Алексей Миранчук и Александр Бухаров. У бельгийцев отметились Кевин Миральяс и дважды Кристиан Бентеке.
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