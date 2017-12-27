Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Уолден отметил, что российская сторона усилила контрмеры в отношении его клиента. Также адвокат рассказал от лица своего подзащитного, какая опасность предостерегает Родченкова в России.
"Могу сказать следующее: в тот момент, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют экстрадиции Родченкова в Россию. Если им это удастся, Родченкова ждут пытки и смерть", — цитирует Уолдена RT.
"Я просил встречи с официальными лицами, в том числе с Томасом Бахом. Я был готов полететь в Лозанну за свой счет. Я выступил с предложением, как МОК может прекратить эту кампанию против Родченкова, потребовав от России прекращения преследования", - приводит слова юриста Inside the Games.
Уолден подчеркнул: в Международном олимпийском комитете ему ответили, что организация не будет предпринимать никаких действий в отношении России. "Мне интересно, почему же?" – негодует адвокат. Ранее юрист заявил, что его клиенту известно и о других государственных допинговых программах.
@vyzvon Угрожает... Между тем сама этот гнида объявлена в международный розыск. #родченков pic.twitter.com/97tC8HzH1t— ✯☭Петр☭✯ (@OldNewBEST) 13 ноября 2017 г.
Напомним, что проблемы у российских спортсменов начались после заявления Родченкова об употреблении допинга медалистами. Он утверждал, что лично изобрел препарат для российских спортсменов, а чтобы спасти их от разоблачения, устраивались спецоперации по замене мочи.
На родине его считают предателем, поэтому Родченков живет в Америке. По неофициальным данным, ему предложили работу в лаборатории Лос-Анджелеса.
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