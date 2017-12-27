Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что он не хочет помочь обеспечить безопасность подзащитному. Юрист считает, что наша страна хочет экстрадиции информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Уолден отметил, что российская сторона усилила контрмеры в отношении его клиента. Также адвокат рассказал от лица своего подзащитного, какая опасность предостерегает Родченкова в России.

"Могу сказать следующее: в тот момент, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют экстрадиции Родченкова в Россию. Если им это удастся, Родченкова ждут пытки и смерть", — цитирует Уолдена RT.

"Я просил встречи с официальными лицами, в том числе с Томасом Бахом. Я был готов полететь в Лозанну за свой счет. Я выступил с предложением, как МОК может прекратить эту кампанию против Родченкова, потребовав от России прекращения преследования", - приводит слова юриста Inside the Games.

Уолден подчеркнул: в Международном олимпийском комитете ему ответили, что организация не будет предпринимать никаких действий в отношении России. "Мне интересно, почему же?" – негодует адвокат. Ранее юрист заявил, что его клиенту известно и о других государственных допинговых программах.

Напомним, что проблемы у российских спортсменов начались после заявления Родченкова об употреблении допинга медалистами. Он утверждал, что лично изобрел препарат для российских спортсменов, а чтобы спасти их от разоблачения, устраивались спецоперации по замене мочи.

На родине его считают предателем, поэтому Родченков живет в Америке. По неофициальным данным, ему предложили работу в лаборатории Лос-Анджелеса.