Болельщиков предупредили о нападении медведей на ЧМ-2018

Глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз предупредил фанатов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира по футболу, о возможном нападении медведей. Это касается тех, кто решит обосноваться в кемпинге.

Обеспокоившись возможным отсутствием мест в гостиницах, Майлз изучил варианты проживания в кемпинге. Для этого он обратился в компанию Visit Russia.

Ему ответили, что есть возможность жить на природе, но при этом существует опасность нападения голодных медведей, которых в России насчитывается свыше 70 тысяч, сообщает "Газета.ru". Отмечается, что в нашей стране все чаще фиксируются нападения этих хищников на людей из-за нехватки питания. Известно, что число желающих купить билеты на чемпионат мира – 2018 возросло в три раза.

Напомним, ранее вице-премьер, президент российского футбольного союза Виталий Мутко предложил чиновникам из регионов и представителям ведомств к ЧМ-2018 решить проблему с бездомными животными. По словам вице-премьера, четвероногие "бродяжки" – серьезная проблема для России. Так, по данным зоозащитников, по улицам в нашей стране "гуляют" до двух миллионов собак.

Чтобы гости чемпионата не пострадали от нападения стай, Виталий Мутко потребовал решить эту проблему в городах, где пройдут матчи. Активисты разделили его позицию, но выразили опасение за жизнь Шариков и Мурзиков.





Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

