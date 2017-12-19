Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак

Вице-премьер, президент российского футбольного союза Виталий Мутко предложил чиновникам из регионов и представителям ведомств к ЧМ-2018 решить проблему с бездомными животными, дабы улучшить экологическую ситуацию. Инициативу прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"Мне кажется, что Виталий Леонтьевич опять намутил. Ведь известно, что чиновники воспринимают такие команды обычно не так, как их озвучивают", – рассуждает Манукян. По его мнению, призыв убрать кошек и собак с улиц может быть воспринят буквально. "И мне страшно представить, что в итоге случится с этими бездомными животными", – заключил эксперт.

Отметим, ранее Мутко порекомендовал перед грандиозным спортивным мероприятием при "охоте" на бездомных животных ориентироваться на сообщения местных СМИ. По словам вице-премьера, четвероногие "бродяжки" являются серьезной проблемой для России. Так, по данным зоозащитников, по улицам в нашей стране "гуляют" до двух миллионов собак.

Чтобы гости чемпионата не пострадали от нападения стай таких животных, Виталий Мутко потребовал решить эту проблему в городах, где пройдут матчи, передает Life.ru. Активисты разделили его позицию, но выразили опасение за жизнь Шариков и Мурзиков.

"Мы поддерживаем то, о чем говорит Мутко: нужно гуманно решить вопрос с бездомными животными. Но в городах, где будут принимать чемпионат мира, нет такого количества приютов для приема собак и питомников, не заложены деньги на их постройку и на отлов, содержание, вакцинацию, кормление и выпуск", – отметил координатор Всероссийского зоозащитного движения России Владислав Рогимов. "Есть опасения, что животных будут убивать", – резюмировал он.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

