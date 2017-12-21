Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

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Спорт

Миллиардер отомстил МОК за подлое отношение к России

Фото: GLOBAL LOOK press/MATTSSON STEFAN
Глава российской компании Bosco, которая является официальным экипировщиком Международного олимпийского комитета (МОК), Михаил Куснирович попросил не использовать свой бренд на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Данное решение бизнесмен связал с отстранением сборной России от участия в Играх.
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"Я думаю, в ближайшем будущем запрошу МОК дезактивировать наши права" – цитирует ТАСС Михаила Куснировича.

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При этом отзывать экипировку бизнесмен не планирует. "Пусть у них останется одежда, но бренд Bosco попрошу не использовать", – отметил он, добавив, что Bosco уже передала одежду для сотрудников МОК на Олимпиаду 2018 года.

Для полного расторжения договора, как полагает глава компании, поводов нет. Более того, просьба отказаться от бренда не нарушает обязательства, которые взяла на себя Bosco, передает "360".

По словам Куснировича, выступая в качестве поставщика, компания имеет право не применять маркетинговые преимущества, полученные при использовании формы Bosco МОК. Бизнесмен уже предложил МОК оказать всю требуемую техническую помощь для того, чтобы закрыть логотип своей фирмы, пишет РИА ФАН.

Bosco заключил контракт с МОК на пошив парадной формы для его членов и сотрудников в 2016 году. В декабре текущего года стало известно о расширении сотрудничества компании с Олимпийским комитетом.

Напомним, 5 декабря МОК заявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР). В связи с этим российская сборная в полном составе лишена права участвовать в Играх в Пхенчхане. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Олимпиаде в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом.

Автор: Алёна Нестерова21 декабря 2017, 08:30

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