Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Президент России Владимир Путин подшутил над президентом "Зенита" Сергеем Фурсенко. Это произошло на заседании Совета по физической культуре и спорту.

В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены стадионы, подготовлена инфраструктура, считает президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

"Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, "Зенит" привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми", – заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко на заседании Совета по физкультуре и спорту, сообщает Sports.ru.



По его словам, клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе, считает Фурсенко, спорт станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Стали активнее и рекламодатели. Если российский футбол будет зрелищным, будет еще реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным, более того – истинно русской игрой, заявил Фурсенко.

"И результат будет, увидите!": Твое лицо, когда тебе обещают успехи российского футбола pic.twitter.com/NUZwVOaONo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 октября 2017 г.

"Молодец, Сергей, – ответил президенту "Зенита" президент России. – Восемь человек иностранцев бегают за "Зенит" в Лиге Европы. И два гражданина России, и вратарь – три. Вот молодец!"

Путин - Фурсенко: Истинно русская игра футбол? 8 иностранцев за "Зенит" по полю бегают, два россиянина и один вратарь. Вы молодец, Сергей! pic.twitter.com/fd1ahJmSGv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 октября 2017 г.

"Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ", – заверил российского лидера Фурсенко.

Позже президент "Зенита" рассказал, как воспринял слова Владимира Путина. "Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол. Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой страны. Мы надеемся, что то же самое произойдет с "Зенитом", – оправдался он.