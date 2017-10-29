Знаменитого судью нашли с пробитой головой в Шереметьево

На территории аэропорта Шереметьево нашли с пробитой головой арбитра Континентальной хоккейной лиги Павла Комарова, передает "Московский комсомолец". Пострадавший попал в больницу.

Угрозы жизни нет, но в ближайший месяц на матчах работать Комаров работать не будет, сообщает агентство "Р-Спорт". Причины происшествия устанавливаются.