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Знаменитого судью нашли с пробитой головой в Шереметьево

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На территории аэропорта Шереметьево нашли с пробитой головой арбитра Континентальной хоккейной лиги Павла Комарова, передает "Московский комсомолец". Пострадавший попал в больницу.

Угрозы жизни нет, но в ближайший месяц на матчах работать Комаров работать не будет, сообщает агентство "Р-Спорт". Причины происшествия устанавливаются.

Автор: Евгений Мышко29 октября 2017, 16:47

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