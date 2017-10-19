Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира

Известная сербская теннисистка Ана Иванович обнародовала фото со светского с мероприятия с округлившимся животом. Таким образом, слухи о скором пополнении в семье звезды корта и немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера подтвердились.

О том, что супруги впервые станут родителями, СМИ пишут с начала сентября. Однако официального подтверждения от самих Аны и Бастиана пока так и не последовало.

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Однако в Сети появились неопровержимые доказательства беременности общепризнанной красавицы Иванович. Теннисистка в компании других звезд стала гостьей открытия бутика в Нью-Йорке.

Шелковое платье-сорочка облегало фигуру спортсменки и не оставляло сомнений в том, что под ним скрывается округлившийся живот. Один из снимков знаменитость разместила в своем микроблоге.

Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic) Окт 18 2017 в 5:01 PDT

Ранее немецкое издание Bunte со ссылкой на собственных инсайдеров, утверждало, что Ана находится на четвертом месяце беременности. Напомним, чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер и Иванович вместе с 2014 года. О том, что влюбленные решили пожениться, стало известно в феврале 2016-го. Их свадьба состоялась 12 июля прошлого года в Венеции.

После регистрации брака пара отправилась на водную прогулку на гондолах. На самое главное торжество влюбленных были приглашены экс-президент "Баварии" Ули Хенесс, футболист сборной Германии Томас Мюллер и главный тренер команды Йоахим Лев.