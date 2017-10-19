Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
О том, что супруги впервые станут родителями, СМИ пишут с начала сентября. Однако официального подтверждения от самих Аны и Бастиана пока так и не последовало.
Однако в Сети появились неопровержимые доказательства беременности общепризнанной красавицы Иванович. Теннисистка в компании других звезд стала гостьей открытия бутика в Нью-Йорке.
Шелковое платье-сорочка облегало фигуру спортсменки и не оставляло сомнений в том, что под ним скрывается округлившийся живот. Один из снимков знаменитость разместила в своем микроблоге.
Ранее немецкое издание Bunte со ссылкой на собственных инсайдеров, утверждало, что Ана находится на четвертом месяце беременности. Напомним, чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер и Иванович вместе с 2014 года. О том, что влюбленные решили пожениться, стало известно в феврале 2016-го. Их свадьба состоялась 12 июля прошлого года в Венеции.
@BSchweinsteiger @AnaIvanovic #wedding #shesaidyes #itslove #anabastiwedding #anaschweiniwedding pic.twitter.com/mAYZGEqQZK— Kai Psotta (@KPsotta) 12 июля 2016 г.
После регистрации брака пара отправилась на водную прогулку на гондолах. На самое главное торжество влюбленных были приглашены экс-президент "Баварии" Ули Хенесс, футболист сборной Германии Томас Мюллер и главный тренер команды Йоахим Лев.
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