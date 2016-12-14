Названы лучшие спортсмены России

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2016 года. Награды лучшим спортсменам вручили вице-премьер правительства России по вопросам физкультуры, спорта и молодежной политики Виталий Мутко и министр спорта России Павел Колобков.

В столице 14 декабря состоялось главное торжественное мероприятие 2016 года для спортсменов. На звание "Спортсмена года" претендовали самые достойные представители спорта России.

Лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта 2016 года в номинации "Гордость России" в категории "Спортсмен года" стал пятиборец Александр Лесун. Минувшим летом на Играх-2016 он первые в своей карьере завоевал золотую медаль Олимпийских игр в современном пятиборье.

Спортсмен признался, что для него столь высокая оценка стала неожиданностью. "Для меня это неожиданность, потому что в нашей стране много именитых спортсменов, а мы представляем скромный вид спорта. Очень рад этой премии... Хочу поблагодарить Минспорт и своего тренера", – цитирует Лесуна Р-Спорт. Вместе с ним на премию претендовали олимпийские чемпионы дзюдоист Хасан Халмурзаев и борец вольного стиля Сослан Рамонов.

В номинации "Спортивная солидарность" лучшим стал руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Юрий Юрьев. В номинации "Спортивный объект России" награду получил водный стадион "Динамо" в Москве, сообщает "Интерфакс".

"Спортсменкой года" в номинации "Гордость России" стала фехтовальщица Яна Егорян, двукратная олимпийская чемпионка в личной и командной сабле на Играх-2016. Также на премию претендовали спортивная гимнастка Алия Мустафина и Маргарита Мамун (художественная гимнастика), передает РИА Новости.

Отметим, церемония награждения лучших спортсменов проводится Министерством спорта России ежегодно с 2010 года. Лауреаты в каждой номинации получили денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.