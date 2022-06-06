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Сонник
К чему снится любимый

К чему снится любимый

К чему снится любимый мужчина? К чему снится любимая девушка? К чему снится бывший любимый? "Дни.ру" попытались ответить на эти и другие вопросы.
прочитано 206 раз

Чаще всего любимый человек, явившийся во сне, символизирует что-то хорошее: семейное благополучие, финансовую прибыль или новую встречу. Однако бывает и по-другому. Чтобы более подробно ответить на вопрос о том, к чему снится любимый человек, нужно обратиться к нескольким сонникам.

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К чему снится любимый человек по соннику Фрейда

Автор этого сонника считает, что любимый человек во сне свидетельствует о неких успехах в сексуальной жизни. Если с возлюбленным случается что-то плохое, значит спящий боится потерять дорогого человека.

К чему снится любимая девушка по Малому Велесову соннику

Этот сонник утверждает, что любимая символизирует скорую встречу, если же эта девушка не столько любимая, сколько любовница, то сновидцу не избежать стыда.

К чему снится видеть любимого человека по Славянскому соннику

Увидеть во сне любимого – хороший знак. Он свидетельствует о приятной романтической встрече, которая случится уже совсем скоро. Если же спящий во сне испытывает нежные чувства к чужому возлюбленному, печаль и обман ждут его в жизни.

К чему снится бывший любимый по соннику Миллера

Сон о бывшем возлюбленном влечет за собой некие изменения в жизни. Эти перемены могут быть как положительными, так и отрицательными. Если во сне бывшим удалось наладить отношения, то и наяву их ждет скорая встреча.

К чему снится любимый мужчина по Женскому соннику

Согласно Женскому соннику, важно обратить внимание на то, что любимый мужчина делает во сне. Если он одаривает спящую дорогими подарками, ее ждут приятные изменения в семейном положении. Если влюбленная женщина во сне прощается с возлюбленным, то наяву она столкнется с безразличием с его стороны.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 02:08 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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