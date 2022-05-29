К чему снится выходить замуж

Ванга полагала, что выходить замуж во сне – признак скорой свадьбы наяву или других знаковых событий. Если бракосочетание приснилось одинокой девушке, ей не стоит упускать свою судьбу. Наблюдение за торжеством со стороны предупреждает о серьезной проблеме, которая может возникнуть в реальности.
В соннике Миллера говорится: выходить замуж во сне – иметь проблему с самооценкой. Если при этом видеть свою красивую прическу, значит, наяву стоит ждать повышение заработной платы или других приятных известий. Выбирать кольцо в стране грез – нужно быть менее доверчивым. Возможно, кто-то хочет обмануть.
В соннике Фурцева иное значение замужества. Свадьба во сне – признак усталости от одиночества. Если во сне девушка примеряет свадебное платье, значит, она ценит свою красоту и умеет подать себя. Выходить замуж за другого (когда в реальности бракосочетание уже запланировано) – это не плохой знак, а, наоборот, хороший. Значит, невеста сделала верный выбор, решив пойти под венец с нынешним возлюбленным.
Если верить Фрейду, то выходить замуж во сне является признаком неудовлетворенности. Значит, у человека есть проблемы в личной, интимной жизни. Девушка видит себя в свадебном платье – она слишком зациклена на себе и удовлетворении собственных потребностей.
Сонник Цветкова рассказывает, что, если во сне человек видит шумную свадьбу, наяву его ждут неудачи. Танец на торжестве означает сложности в отношениях с партнером, поэтому важно перед бракосочетанием поговорить с избранником или избранницей.