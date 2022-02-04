К ЧЕМУ СНИТСЯ КОНЦЕРТ ПО СОННИКУ АСТРОМЕРИДИАНА
Если вы с удовольствием смотрите концерт во сне, значит наяву будете радоваться жизни и можете рассчитывать на лучшие перемены. Если снится концерт, и звезда, выступающая на нем, вам импонирует, значит вы полностью контролируете свою жизнь и отвечаете за свои действия. Если вам снится концерт, на котором выступает неприятная вам личность, вам стоит пересмотреть отношение к себе. Прислушайтесь к советам, которые дают вам окружающие.
СОННИК XXI ВЕКА
Если снится концерт, на котором выступает любимая звезда, вы докажете соперникам и себе, что можете принимать самостоятельные решения и способны довести начатое дело, требующее ответственного подхода, до конца.
Если во сне вы случайно пришли на концерт, значит вам стоит повременить с принятием ответственных решений и попросить совета. Не скупитесь на деньги при выборе хорошего юриста.
СОННИК МИЛЛЕРА
Если вам снится концерт, в вашей жизни наступила белая полоса. Ваш ждет удача и невероятные приключения, которые принесут вам впечатления. Для писателей такой сон предвещает новую престижную работу. Бизнесменам концерт во сне предвещает успех в начинаниях.
Если снится концерт с участием балерины или какого-то певца, ждите встречи с недоброжелателями. Бизнес пойдет на спад на короткий период времени.
СОВРЕМЕННЫЙ СОННИК
Концерт снится к распространению о вас ложных слухов. Ждите удара в спину от тех, от кого не ожидали. Стоит настороженно относиться к окружающим.