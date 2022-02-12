К чему снятся жуки во сне женщине или мужчине? "Дни.ру" попытались найти ответ в авторитетных толкованиях.

Появление жуков во сне издревле связывали со множеством предзнаменований. Некоторые толкователи утверждают, что насекомое предвещает проблемы в семье, финансовые трудности и даже потери. Но другие убеждены, что жуки, напротив, – сулят примирение в различных отношениях и успехи в карьере. Эксперты сходятся в одном: многое зависит от того, кому и при каких обстоятельствах снятся жуки.

Сонник Миллера

Знаменитый американский психолог считал, что появление жука во сне – скорее неблагоприятный, чем обнадеживающий знак. Говоря о том, к чему снится жук, Миллер отмечал, что увидевшему такой сон следует подготовиться к сложному периоду в жизни, который будет насыщен ссорами, финансовыми трудностями и предательствами. Однако если спящему удалось убить или избавиться от непрошенного гостя другим образом – он сможет выйти из ситуации без особых потерь.

Сонник Фрейда

Основатель психоанализа также имел свое представление о том, к чему снится жук. Зигмунд Фрейд предполагал, что эти насекомые указывают на важные моменты в отношениях с детьми. Так, если в своих грезах человек убивает жуков – вероятно, он не любит детей и не хочет становиться родителем. А кусающие спящего жуки говорят о его разочарованности в наследниках.

Сонник Ванги

Известная предсказательница уделяла особое внимание тому, к чему снится много жуков. По мнению ясновидящей, это свидетельствует о наличии в окружении спящего большого количества недоброжелателей и завистников. Они притворяются соратниками и друзьями, но на деле лишь хотят извлечь выгоду из общения.