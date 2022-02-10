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Сонник
К чему снится гусеница

К чему снится гусеница

Чтобы узнать, к чему снится гусеница, надо обратиться к сонникам. Толкователи по-разному объясняют такое сновидение. Все зависит от деталей.
прочитано 23 раза

К чему снится гусеница по соннику Миллера

Такой сон предсказывает неприятную встречу. Ваш собеседник покажется вам лицемерным. Лучше всеми силами избегать общения с подобными людьми. Также такой сон предвещает разочарование. То, на что вы возлагали большие надежды, не принесет ожидаемого результата.

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К чему снится гусеница по соннику Ванги

По данному соннику гусеницы во сне – благоприятный знак для тех, кто хочет начать новую жизнь. Если гусеница превращается в бабочку – вас ждет долгий путь, в конце которого вы найдете свое счастье. Если гусеница у вас на ладони – вы контролируете ситуацию.

К чему снится гусеница по Современному соннику

Такой сон означает скорое примирение с врагами. Еще одно толкование сна – скорая разлука с любимым человеком. Чем она будет дольше, тем лучше отразиться на теплоте ваших отношений.

К чему снится гусеница по соннику Фрейда

По этому соннику гусеницы во сне – результат плохого впечатления от первой встречи с человеком противоположного пола. Вы сразу же забраковали его, списали со счетов, но скоро вы пожалеете о своем решении, но будет слишком поздно. Постарайтесь отказаться от привычки оценивать человека по первому впечатлению.

К чему снится гусеница женщине

Девушке гусеницы во сне могут предвещать предстоящую беременность. Также такой сон для девушки может быть сигналом к более решительным действиям на работе, в учебе, в отношениях с людьми. Замужней женщине гусеницы снятся к испытаниям. Связаны они будут с семейной жизнью. Еще одно значение – перемены в интересах, целях жизни.

Большая белая гусеница снится к предстоящему торжеству. Зеленая гусеница снится к спокойствию, решению всех дел, долгожданному отпуску.

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Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 23:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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