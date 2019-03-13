Значение сна со среды 13.03 на четверг 14.03
Луна продолжает плыть в воздушном знаке Близнецов, но сегодня она болтушка и пустомеля. Так что все в наших сновидениях этой ночью будет иллюзорно, на грани обмана и бреда. Не сны, а мистификация какая-то. Вы всего лишь актеры в театре снов. Ничему не верьте.
Не стоит торопиться и принимать скоропалительных решений, не ведитесь на "выгодные" предложения, нужно все тщательно проверить и обдумать – вот о чем говорят нам сновидения, приснившиеся этой ночью. Значение сна со среды на четверг: вам прямым текстом намекают, чтобы вы следили за тем, что говорите.
Понять суть таких снов и шквал несущейся информации вообще будет довольно трудно. Все пустое.
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