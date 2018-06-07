К чему снится отпуск

В большинстве случаев сновидения об отдыхе – это признак переутомления и сигналов о том, что пора брать отпуск





Сновидения об отпуске практически всегда трактуются как жажда отдыха и признак переутомления, в том числе умственного и эмоционального. В ином случае это может быть намеком на переосмысления происходящей ситуации и необходимом снижении темпа жизни.



В первую очередь сон об отпуске означает, что вы нуждаетесь в отдыхе. Постарайтесь покинуть на время город, если получится. Либо найдите время для того, чтобы расслабиться по-настоящему. Отдохните от своего старого образа мышления. Взгляните по-новому на свои идеи и цели, это может спровоцировать правильные мысли, которые приведут к самоопределению в жизни.

Впрочем, некоторые специалисты предлагают увиденный сюжет воспринимать буквально - последний из трудовых периодов оказался чересчур напряженным, многочисленные проекты, рабочие встречи и переговоры изрядно вымотали, теперь вы жаждете отдыха. Отмечается, что длительный отпуск из сновидения свидетельствует о более сильном утомлении.



Получение отпуска во сне может привести к интересному времяпрепровождению и развлечениям, быть в отпуске – к успеху в делах, а возвращаться из него на работу – к хлопотам и мелким заботам. Если же во сне вы получили отгул, то кому-нибудь из близких может понадобиться ваша помощь.