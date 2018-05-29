К чему снится переезд

Переезд в реальной жизни всегда связан со стрессом, множеством проблем и тревог. В то же время это шанс открыть новую страницу своей жизни и сполна насладиться переменами. О том, что значит переезд во сне, читайте в материале Dni.Ru.

Даже для не погруженного в тонкости толкования сновидений человека очевиден символизм, который несет в себе сон о переезде. Главный смысл такого сюжета – в серьезных переменах, которые происходят со сновидцем или только поджидают его. А вот в сторону ухудшения или же улучшения жизни ведет этот поворот, во многом зависит от деталей ночного видения и личных впечатлений самого человека.

Согласно соннику Миллера, переезд, при котором удалось сохранить личные вещи (ситуация, как говорят бывалые путешественники с квартиры на квартиру, практически фантастическая), сулит улучшение ситуации. Если вещей оказалось немного – так, что они поместились в компактный чемодан, стоит ждать улучшения материального благополучия или повышения на работе.

А вот потери при переезде во сне предупреждают о возможных опасностях. Если сюжет ночного видения развивался по такому сценарию, то глобальных перемен в своей жизни на ближайшее время лучше не планировать. А вот по соннику Ванги любой переезд, будь то в другую квартиру, город или даже страну, указывает на скорые приятные перемены.

Публикация от Междугороднее такси КМВ-КРД (@mejgorod_com) 29 Май 2018 в 12:23 PDT

Кроме того, стоит обратить внимание, какие эмоции вызвал у человека переезд во сне. Если он принес радость, то стоит ждать скорого решения проблем, причем неэнергозатратным способом. А вот если переезд был скорее вынужденной мерой, то возможны неприятности.

Есть еще один сценарий сна с переездом – когда человек въезжает в новую квартиру, а ее обстановка не отличается от той, что была в предыдущем жилище. Таким образом, уверены толкователи, подсознание пытается сказать человеку, чтобы он был более уверен в себе, стал смелее и напористее.