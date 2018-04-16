К чему снится медведь

Человеческий сон наполнен целым миром разнообразных образов и тайных знаков, при помощи которых со спящим могут пытаться говорить как его подсознание, так и судьба. Однако некоторые послания остаются непонятными. Как понять, к чему приснился медведь?

Признанные эксперты в деле расшифровки сновидений отмечают, что символ медведя обладает большим количеством толкований. Понять, что именно он сулит в каждом конкретном случае помогут другие детали сна.

Так, если человек видел во сне, как он без оглядки бежит от медведя, то это может говорить о его внутренней готовности к переменам. С другой стороны, это может также указывать на трусость человека. Впрочем, замечают опытные люди, в случае преследования медведя такое поведение лучше назвать здравым смыслом.

Бежать от медведя и не бояться его, поглядывая через плечо на медлительного и неуклюжего зверя – это хороший знак. Он говорит о том, что человек уверен в себе и не верит, что в этом мире что-то способно его остановить. Кроме того, такой сон показывает высокие амбиции человека. Это, однако, хорошо далеко не во всех случаях.

Интересно, но страх перед медведем, когда животное не проявляет агрессии, а играет с до полусмерти перепуганным сновидцем, говорит о скором появлении в жизни человека новых отношений романтического характера. Многие поэты позавидовали бы такой метафоре, которую рождает человеческий мозг.

Если в процессе бегства от медведя хищник не только догнал, но и перегнал человека без каких-либо негативных последствий для последнего, то стоит готовиться к хорошему. Какими бы неразрешимыми не казались проблемы, все они решаться очень легко.

Если же агрессивный медведь догнал человека, но на этом сон оборвался, то стоит крепко задуматься о собственной готовности брать на себя ответственность и самостоятельно решать что-то в своей жизни. А если ночное сновидение продолжилось дракой, пусть даже окончившейся гибелью сновидца, то стоит только порадоваться силе внутреннего стержня и готовности взглянуть в лицо своим проблемам.

Если от медведя убегали двое влюбленных, и сновидец как мог старался защитить свою вторую половинку, то это указывает на высокий уровень доверия в отношениях. Если же человек бежал как можно быстрее, надеясь, что медведь ограничится отставшим любовником и не продолжит погоню, то стоит задуматься об открытии собственного дела или же более плотного взаимодействия с финансовыми потоками. Коммерческая жилка в таком человеке развито очень хорошо, уверены толкователи сновидений. А вот рассказывать о своем поступке во сне реальному парню или девушке не стоит, отмечают эксперты в области межличностных отношений.