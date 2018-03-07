К чему снятся похороны

Не стоит расстраиваться, если приснился погребальный процесс, так как сновидения с неблагоприятным сюжетом могут означать хорошие перемены в жизни. Чтобы в этом убедиться, необходимо постараться вспомнить как можно больше деталей, после чего приступить к толкованию.

Если во время траурной церемонии была солнечная погода, значит, ваши близкие будут здоровы. Также это может предвещать изменения в лучшую сторону. Что касается плохой погоды – она является негативным символом, который предрекает возникновение заболеваний и плохих новостей. В целом похороны во сне трактуются положительно и указывают на то, что начатое дело закончится успешно.

Если приснилось погребение живого человека – это благоприятный знак, который сулит участие в пышном торжестве. Роскошная церемония прощания – предвестник богатой жизни, а скромная является знаком преодоления жизненных трудностей.

Если вы принимаете участие в похоронах, то в будущем можно ожидать радостных событий и щедрых подарков от друзей. Снится подготовка к процессии — значит, существует незавершенное дело, с которым вы не можете справиться уже на протяжении длительного времени. Одиноким женщинам сон о похоронах предвещает свадьбу, а замужним – успешное завершение начатого дела.

Если вы собственноручно заживо хоронили человека в сновидении, то скоро произойдет какое-то из ряда вон выходящее событие. Сон, в котором вы плакали на похоронах, символизирует о наступлении не самого простого периода в жизни. Если же вы увидели похороны своего ребенка – такой сон сулит вам здоровье, а также порядок в вашем доме. Однако погребение незнакомого малыша – нехороший знак, ожидайте трудностей во взаимоотношениях с людьми.

Венок в ваших руках на похоронах – символ того, что в жизни вы слишком привязаны к существующим условностям. Такой сон попросту указывает, что необходимо прислушаться к своим истинным желаниям и делать то, что велит сердце.