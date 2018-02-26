К чему снится авиакатастрофа

Во сне людей нередко посещают видения страшных трагедий. Сон об авиакатастрофе неизменно заставляет человека проснуться в холодном поту. Однако что это значит? Dni.Ru заглянули в разные сонники, чтобы узнать толкование.

Большинство толкователей сходятся во мнении – авиакатастрофа, увиденная во сне, не предвещает ничего хорошего. Впрочем, готовиться к реальному повторению трагедии все же не стоит. Скорее всего, речь идет о воплощенных в столь пугающую форму внутренних переживаниях.

Психологи советуют заглянуть внутрь себя и постараться отыскать неразрешенные душевные проблемы. Крушение во сне могут вызвать застарелые обиды или плохие мысли. Чтобы сбросить с себя этот тяжелый груз, достаточно разобраться в противоречивых чувствах и простить обидчика.

Конфликт в корне снов об авиакатастрофах советует искать и Ванга. Она была уверена, что подобные сны часто видят склонные к противостоянию с окружающими люди. Чтобы избежать неприятных впечатлений ночью, следует научиться лучше управлять собой.

Зигмунд Фрейд усматривал в подобных снах свидетельство серьезных интимных проблем. Речь может идти не только о половом бессилии, но и о изменах или возникновении недопонимания со второй половинкой.

Сонник Миллера обстоятельно подошел к толкованию сновидения об авиакатастрофе и указывает, что во многом значение подобного видения будет зависеть от его обстоятельств и деталей. Так, если человек видел крушение, будучи внутри самолета, и смог уцелеть, то и в жизни ему удастся справиться со всеми проблемами, какими бы неразрешимыми они ни казались.

Если же катастрофа произошла на глазах сновидца, однако он выступал лишь как сторонний наблюдатель, это значит, что в ближайшее время его ждет размеренная и спокойная жизнь. Увидеть жертв авиакатастрофы сулит в реальности встать перед непростым моральным выбором, к которому лучше приготовиться заранее.